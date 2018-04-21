Jandarma ele geçirdi! Teröristler için özel üretim

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Gürpınar'ın Çalyan Yaylası'na 'Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Edoğan' operasyonu düzenledi.

Helikopterlerin de kullanıldığı operasyonda, PKK/KCK terör örgütünün kış üslenmesi yaptığı alanlarda 6 sığınak tespit edildi.

ÖZEL KIYAFET DİKKAT ÇEKTİ

Sığınaklarda yapılan aramalarda, teröristlerin termal kemaralardan korunmak için giydikleri özel kıyafet ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 6 büyük tüp, 6 küçük tüp, 50 metre fünye kablosu, 1 şarjör, 2 hücum yeleği ve çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Sığınaklar kullanılmaz hale getirilirken, bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.