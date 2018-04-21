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Jandarma ele geçirdi! Teröristler için özel üretim

Van'da PKK'nın kış üslenmesine yönelik yapılan operasyonda teröristlerin termal kameralardan korunmak için giydikleri özel kıyafet ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği bildirildi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 13:44
Jandarma ele geçirdi! Teröristler için özel üretim

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Gürpınar'ın Çalyan Yaylası'na 'Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Edoğan' operasyonu düzenledi.

Helikopterlerin de kullanıldığı operasyonda, PKK/KCK terör örgütünün kış üslenmesi yaptığı alanlarda 6 sığınak tespit edildi.

ÖZEL KIYAFET DİKKAT ÇEKTİ

Sığınaklarda yapılan aramalarda, teröristlerin termal kemaralardan korunmak için giydikleri özel kıyafet ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 6 büyük tüp, 6 küçük tüp, 50 metre fünye kablosu, 1 şarjör, 2 hücum yeleği ve çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Sığınaklar kullanılmaz hale getirilirken, bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.

 

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 13:44
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