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Gündem Jandarma duyurdu: Bir haftada...
Gündem

Jandarma duyurdu: Bir haftada...

Jandarma Genel Komutanlığı, bir haftada 2 bin 785 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-15 21:00:00 -
Jandarma duyurdu: Bir haftada...

Jandarma Genel Komutanlığı, bir haftada 2 bin 785 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Komutanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde düzensiz göçle mücadele kapsamında 7-13 Ekim tarihlerinde çalışmalar yapıldı.

Bu kapsamda 391 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale edilirken 885'i Afgan, 900'ü Suriye, 196'sı Irak, 227'si Filistin, 98'i Fas ve 479'u farklı uyruklu toplam 2 bin 785 düzensiz göçmen ekiplerce yakalandı.

Çalışmalar kapsamında 74 organizatör yakalandı, 661 yabancı uyrukluya idari işlem yapıldı.

Suçta kullanılan 31 kamyon ve kamyonet ile 10 otomobile de işlem uygulandı. Ayrıca 2 av tüfeği, 7 av tüfeği fişeği, 8 cep telefonu, 8 SIM kart ve 1600 lira ele geçirildi.

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