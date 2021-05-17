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Ekonomi Jandarma bekçi alımı başvuruları başladı mı 2021?
Ekonomi

Jandarma bekçi alımı başvuruları başladı mı 2021?

Bekçi olma hayali kuran adaylar, alımlara ilişkin yeni bir açıklama yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. 10 bin bekçi alımı başvurularının başlayacağı tarih merak ediliyor. Peki, Jandarma bekçi alımı başvuruları başladı mı 2021? 10 bin bekçi alımı başvuruları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-05-17 16:31:00 -
Jandarma bekçi alımı başvuruları başladı mı 2021?

2021 yılı bekçi alımlarının yapılacağı tarih merak ediliyor. 10 bin yeni bekçi alımının yapılacağı açıklanması üzerine adaylar, süreci yakından takip etmeye başladı. 10 bin yeni bekçi alımı başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yeni bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak konusu oldu.

Jandarma bekçi alımı başvuruları başladı mı 2021?

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Ancak henüz konuya ilişkin henüz resmi bir tarih açıklaması yapılmadı.

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