Geçtiğimiz gün açıklanan KPSS sonuçları ile beraber gözler Jandarma astsubay alımı için gelecek olan açıklamaya çevrildi. Peki, Jandarma astsubay alımları var mı?

Jandarma astsubay alımları yapılacak mı?

Jandarma astsubay olarak görev yapmak isteyen vatandaşlar PERTEM üzerinden yayınlanacak olan ilanı bekleyişe geçerken başvuru tarihleri de yine yayımlanan ilanla beraber belli olacak.

Jandarma astsubay alımı 2020 tarihinde en son geçtiğimiz Temmuz ayında yapılmıştı. Tekrar jandarma astsubay alımları yapılması için Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı 'ndan açıklama yapılması gerekiyor. Koronavirüsten kaynaklanan çeşitli sebeplerden dolayı güvenlikçi, bekçi gibi birçok güvenlik görevlisi alımı yapılacağı bilgisi Yeni Ekonomi Programı'nda açıklanmıştı. 2020 yılı içinde 35 bin kamu memuru alınacak, 2021 yılı itibari ile 65 bin kamu çalışanı daha alınacağı bilgisi paylaşılmıştı. Bu açıklamaya istinaden gelen bilgide alınacak personellerin başında; sağlık görevlisi, doktor, uzman doktor, hemşire gibi sağlık sektöründen alımlar olacak, ardından ise güvenlik çalışanları için kadro açılacaktı. Henüz yeni jandarma astsubay alımları için Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı bir açıklama yapmadı. Bir duyuru yapıldığında haberimizde yer alacak ve jandarma astsubay alımları ne zaman yapılacak paylaşacağız.

Jandarma astsubay maaşları ne kadar?

Jandarma astsubay maaşları en çok merak edilen konulardan birisi oldu. 2020 yılı jandarma astsubay maaşları 6 bin 800 TL civarındadır fakat göreve bu ücret görev süresine göre değişkenlik gösterir. Göreve yeni başlayan astsubayın maaşı 5 bin 500 TL civarında belirlenirken, kıdemli astsubayların maaşları 2020 ise 7 bin TL'ye kadar yükselir. Jandarma astsubay maaşları çalışılan ve tehlike altında olan bölgeye göre de değişmektedir. Terör tehlikesinin olduğu bölgelerde çalışan jandarma astsubaylara bin TL ile bin 500 TL arasında terör tazminatı ödenmektedir. Jandarma astsubay maaşlarının ne kadar verileceğini etkileyen diğer etmenler ise; evlilik durumu, çocuk sayısı, kıdem, yabancı dil, görev yapılan bölge gibi birçok faktör sıralanır.