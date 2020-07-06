Jandarma astsubay alımı başvuruları astsubay alım başvuru şartları neler?

Jandarma Genel Komutanlığı astsubay açığının kapatılması için 1000 erkek öğrenci alımı yapacağını açıkladı. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi internet sayfasından jandarma astsubay adayı öğrenci alımıyla ilgili yapılan resmi duyuruda jandarma astsubay adayı ihtiyacının karşılanması amacıyla 1000 erkek öğrenci alımı yapılacağı duyuruldu. Jandarma astsubay alımı için başvurular 3 Temmuz 2020 ile 3 Ağustos 2020 tarihleri arasında Jandarma Personel sayfasından e-Devlet şifreleriyle gerçekleştirilecek.

Jandarma astsubay alım başvuru şartları neler?

Adayların, lise veya dengi okullardan, kayıt tarihine kadar mezun olacak durumda veya denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla yabancı ülke lise mezunu olmaları gerekiyor. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının 1'i itibarıyla 21 yaşını bitirmemiş olmaları isteniyor. Detaylara, "www.jandarma.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" adreslerinde yer alan "2020 yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) Öğrenci Başvuru Kılavuzu" ve "2020 yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi (JSGF) Öğrenci Başvuru Kılavuzu"ndan ulaşılabilir.