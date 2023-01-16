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Gıda Jalebi hint tatlısı tarifi, tam ölçüleriyle! Özel günlere sıra dışı jet hızında: Beklenmedik lezzet şöleni kuşhinin
Gıda

Jalebi hint tatlısı tarifi, tam ölçüleriyle! Özel günlere sıra dışı jet hızında: Beklenmedik lezzet şöleni kuşhinin

bugün biraz uzaklardan, hatta baya uzaklardan bir tatlı tarifi Hintlilerin vazgeçemediği her köşe başında tezgahını görebileceğiniz jalebi tatlısı. Yiyince neden bu kadar ünlü bir tatlı olduğunu anlayacaksınız. Hemen malzemelerimize geçelim. Hint tatlılarından orjinal jalebi tarifini internette herkes alıyor. Fransız, Rus, Arap, Çin ve Türkiye... Nefis Çıtır Çıtır Jalebi(Kuşhinin) altın değerinde bir tatlı olarak biliniyor. öyle bir talep var ki nedeni herkes şaşkın çünkü yapamayanlar fiyatlar ödeyerek alıp gram gram tüketiyor. Size denemelisiniz. İşte Kolay jalebi tarifi ve diğer detaylar...

Yeniakit Publisher
2023-01-16 14:24:00 - 2023-01-16 14:37:15
Jalebi hint tatlısı tarifi, tam ölçüleriyle! Özel günlere sıra dışı jet hızında: Beklenmedik lezzet şöleni kuşhinin

Jalebi tatlısı hangi ülkenin?

Hindistan'ın en tanınmış sokak lezzetlerinden biri olan jalebi, çıtır çıtır kızarmış halka şeklindeki hamurların şerbete bulanmasıyla elde ediliyor. Bu tarifle tulumba ya da halka tatlısını hatırlatan jalebi'nin en önemli farkı, hamurunda pirinç unu ve zerdeçal bulunması.

Zulbiye veya Zülbiye bir çeşit şerbetli tatlıdır. Güney ve Batı Asya, Afrika ve Mauritius'ta popüler bir tatlıdır. Jalebi, jilapi, jilebi, jilipi, zulbia, jerry, mushabak, z'labia olarak farklı isimlerle adlandırılır.

Özel Jalebi Hint Tatlısı Tarifi, Tam Ölçüleriyle için Malzemeler

Jalebi tatlısı malzemeleri

Şerbeti İçin
3 su bardağı toz şeker
Çeyrek limon suyu
1 çay kaşığı zerdeçal
3 su bardağı su
3 adet Kakule
Hamuru İçin
1,5 su bardağı un
1,5 Su bardağı ılık su
2 Yemek kaşığı Pirinç Unu
2 çay kaşığı instant maya
2 çay kaşığı zerdeçal
3 çorba kaşığı ayçiçek yağı

Jalebi Hint Tatlısı Tarifi, Tam Ölçüleriyle Yapılışı

Önce şerbetini hazırlamakla başlayalım. Bir tencereye 3 su bardağı toz şeker, 2 bardak su, 1 çay kaşığı toz Zerdeçal, ve ezdiğiniz 3 kakulenin çekirdeklerini koyuyoruz ve şerbetimizi karıştırarak şekeri eritiyoruz şeker eridikten sonra ocağa alıyoruz.

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Şerbeti koyu bir kıvama gelene kadar kaynatıyoruz kaynarken üzerine köpük köpük olması gerekiyor. Son olarak şerbet kıvamına geldikten sonra çeyrek limonun suyunu sıkıyoruz ve ocaktan alıyoruz. Şimdi hamurumuzun yapımına geçelim.

Harcı hazırlayacağımız kaba bir su bardağı ılık su koyuyoruz ve mayayı içine ekleyerek karıştırıyoruz. Maya eridikten sonra 10 dakika kadar üzerinin köpük köpük olması için bekliyoruz.

Hazır olan mayanın üzerine 2 çorba kaşığı pirinç unu, 2 çorba kaşığı ayçiçek yağı, 2 çay kaşığı zerdeçal ve bir su bardağı unu ekleyerek karıştırıyoruz. Akışkan bir hamur elde etmemiz gerekiyor.

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Kıvamı bozadan biraz daha akışkan olmalı. Kalan yarım bardak su ve unu da kıvamı hazırlamak için kullanıyoruz. Hazırladığımız hamuru boş bir plastik ketçap veya mayonez şişesine dolduruyoruz, şişenin kapağını kapatıyoruz Böylece hamuru istediğimiz gibi rahatça şişeyi sallayarak akıtabiliyoruz. En pratik bu şekilde oluyor. Ilık bir ortamda 20 dakika kadar dinlendiriyoruz.

Geniş bir tavaya yağı koyup yüksek ateşte kızdırıyoruz. Kızgın yağa hızlı bir şekilde daireler çizerek hamuru atıyoruz birkaç denemeden sonra düzgün şekiller yapmak daha kolay oluyor.

İki tarafında kızartıyoruz kızaran tatlıyı direk şerbetin içine atıyoruz bir dakika kadar şerbetin içinde beklemesi gerekiyor. Şerbetten çıkardığımız tatlıyı servis tabağına alıyoruz çıtır çıtır ve lezzetli Jalebi tatlımız servise hazır .

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