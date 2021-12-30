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Spor Jailson Süper Lig'e Dönüyor
Spor

Jailson Süper Lig'e Dönüyor

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Brezilyalı futbolcu Jailson Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. Brezilya basınında döneceği takımla ilgili ise flaş bir iddia geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 11:56:00 -
Jailson Süper Lig'e Dönüyor

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Brezilyalı futbolcu Jailson Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. Brezilya basınında döneceği takımla ilgili ise flaş bir iddia geldi.

Fenerbahçe'de iki sezon forma giyen Brezilyalı orta saha Jailson, sarı lacivertli kulüpten 4,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Çin ekibi Dalian Pro'ya transfer olmuştu.

Brezilya basınından UOL Esporta'da yer alan habere göre, Çin ekibinde yaşadığı ödeme sıkıntısı nedeniyle sözleşmesini fesheden 26 yaşındaki futbolcu için Süper Lig'den bir talip çıktı.

UOL'de yer alan iddiaya göre 6 numara arayışlarını sürdüren Galatasaray, bonservisi elinde olan Jailson'u transfer etmek istiyor. Brezilyalı futbolcu ile Portekiz'den bir kulübün daha ilgilendiği bilgisi de yer aldı.

 

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