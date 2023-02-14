Jahrein'den olay "umre" paylaşımı

Sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç (Jahrein), Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kabe'ye gitmek için biriktirdiği parasını depremzedelere gönderen Mehmet Çakırhan için çağrıda bulundu. Jahrein, "Bir müslüman değilim. Lakin amcayı Kabe’ye göndermek isterim. Ne kadarsa tutar, ben ödeyeceğim. Lütfen tanıdıkları bana ulaşsın" ifadelerini kullandı.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde binlerce apartmanın yıkılmasına neden oldu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Yüreğil kırsal mahallesinde yaşayan 74 yaşındaki Mehmet Çakırhan, umre için biriktirdiği parasını, deprem bölgesinde kullanılmak üzere Kızılay'a bağışladı. "En büyük hayali Kabe'ye gitmek olan" Çakırhan, "Deprem olunca parayı buraya verdim. Kalbim beni buraya çekti. Hepsine dua ediyorum. Neler var neler, ne acılar..." dedi.

Jahrein, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mehmet Çakırhan'ı Kabe'ye göndermek istediğini söyledi. Ücretini de kendisinin ödeyeceğini söyleyen Jahrein, paylaşımında şunları yazdı: