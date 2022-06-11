Jahrein'den Ekrem İmamoğlu'na çok ağır sözler! 'Nasıl bir pislik olduğunu gördük...'

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Sosyal medya fenomeni Jahrein, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu çok sert ifadelerle eleştirdi.

Jahrein, İmamoğlu için, "Cumhurbaşkanı olursa ben bu ülkeden giderim arkadaşlar, kusura bakmayın. Ülkece bittiğimiz an bu olur." dedi.

Jahrein sözlerine şöyle devam etti:

Siz vatandaş olarak, 'Bu adamın ne olduğunu biliyoruz. Nasıl bir pislik olduğunu gördük. En küçük eleştirimizde bize parmağını salladı.' diyemiyorsanız, Türkiye'nin ne hale geleceğini görürsünüz. O gün suçu ülkeyi terk eden bende değil, kendinizde arayın.