  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Büyük Petro'yu hatırlatan Putin'den endişelendiren açıklama: Topraklarımızı geri alma zamanı geldi!

Dilek Güngör, FETÖ firarisi Akın İpek'e böyle seslendi: Cem Uzan'ı kılavuz yaparsanız burnunuz...

CHP'lilerin tek heyecanı heykel örtüsü açmak oldu! Bakın bu kez altından ne çıktı!

15 bin kişiye dava açan Akşener'e sert tepki: Bayan Meral'in amacı takoz olmak

Dünyayı ayağa kaldıran gizemli uçak! Her yerde onu arıyorlar, şimdi de yanı başımıza geldi

AK Partili Özhaseki, o sözlerine açıklık getirdi

Meral Akşener'in Yeniçağ'ından Ebrar Karakurt'a skandal destek!

Tansu Çiller'den Temel Karamollaoğlu'na mektup

Meteoroloji uzmanı açıkladı: Yağışlı hava önümüzdeki hafta da etkisini sürdürecek

Türkiye'yi karalayanlar bunları görmüyor mu? Londra'da dilim karpuz dönemi
Medya Jahrein'den Ekrem İmamoğlu'na çok ağır sözler! 'Nasıl bir pislik olduğunu gördük...'
Medya

Jahrein'den Ekrem İmamoğlu'na çok ağır sözler! 'Nasıl bir pislik olduğunu gördük...'

Sosyal medyada Jahrein ismini kullanan Ahmet Sonuç, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Türkiye'yi terk edeceğini açıkladı. Jahrein, İmamoğlu'nu çok ağır sözlerle eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 23:36:00 - 2022-06-12 00:36:45

 Yeniakit.com.tr 

Sosyal medya fenomeni Jahrein, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu çok sert ifadelerle eleştirdi.

Jahrein, İmamoğlu için, "Cumhurbaşkanı olursa ben bu ülkeden giderim arkadaşlar, kusura bakmayın. Ülkece bittiğimiz an bu olur." dedi.

Jahrein sözlerine şöyle devam etti:

Siz vatandaş olarak, 'Bu adamın ne olduğunu biliyoruz. Nasıl bir pislik olduğunu gördük. En küçük eleştirimizde bize parmağını salladı.' diyemiyorsanız, Türkiye'nin ne hale geleceğini görürsünüz. O gün suçu ülkeyi terk eden bende değil, kendinizde arayın.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23