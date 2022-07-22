Jahrein senin ağzın niye böyle bi tuhaf?
Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak'ın Marfan Sendromu sebebi ile elinin normalden büyük olmasını kendince tiye alan Jahrein kullanıcı adlı sosyal medya soytarısı Ahmet Sonuç, tepki çeken bir hadsizliğe imza attı.
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Sosyal medyada Jahrein adını kullanan Ahmet Sonuç, Abdurrahman Dilipak'a yönelik haddini aşan mesajı ile tepkileri üzerine çekti.
Son olarak büyük alim Mahmud Efendi Hazretleri'nin vefatından sonra, "Azrail'e iki tokat atıp gönderememiş mi?" şeklinde ahlaksızca ifadeler kullandığı mesajında sınırları aşan Jahrein, bu sefer de gazeteci Abdurrahman Dilipak'ın sağlık sorununu kendince tiye alarak soytarılığını kanıtladı.
Dilipak'ın Marfan Sendromu sebebi ile ellerinin normalden büyük olmasını konu edinen ahlaksız, Twitter hesabından "Abi senin ellerin neden bebek mezarı gibi?" mesajını paylaştı.