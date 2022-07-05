Jackson Muleka kimdir nereli kaç yaşında? Jackson Muleka hangi takımda oynadı mevkisi neresi?
Beşiktaş bu sezon iddialı takımlar arasında. Yeni sezona bomba transferler girmek isteyen siyah beyazlı ekip ses getirecek bir ismi daha kadrosuna kattı. Beşiktaş, Jackson Muleka konusuda Standard Liege ile anlaşma sağladı. Peki Jackson Muleka kimdir? Jackson Muleka nereli kaç yaşında? Jackson Muleka hangi takımlarda oynadı, Jackson Muleka hangi mevkide oynuyor?
Yeni sezon öncesinde iddialı bir kadro oluşturan Kara Kartal, Jackson Muleka transferinde de mutlu sona ulaştı. NTV Spor'un haberine göre, Siyah beyazlılar, Demokratik Kongolu futbolcuyu, 3.5 milyon euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan %15 pay ile kadrosuna kattı. Muleka ile ise 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Golcü oyuncu yıllık 1.1 milyon euro ve maç başı 5 bin euro ücret alacak. Geçen sezonun 2. yarısı Kasımpaşa ile 14 maçta çıkan Kongolu forvet, 12 gol, 4 asistlik performans göstermişti.
Jackson Muleka kimdir?
Jackson Muleka, 4 Ekim 1999 tarihinde Lubumbashi, Kongo DC'de doğdu., Forvet mevkiinde görev yapan Demokratik Kongolu futbolcudur. R. Standard de Liège'den kiralık olarak Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'da forma giymektedir.