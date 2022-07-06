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Spor Jackson Muleka, İstanbul'a geliyor
Spor

Jackson Muleka, İstanbul'a geliyor

Geçtiğimiz gün transfer bedelinin rakamları açıklanırken, bu akşam Beşiktaş'a resmi imza atmak için bu akşam İstanbul'a geliyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-06 13:25:00 -
Jackson Muleka, İstanbul'a geliyor

Geçtiğimiz gün 22 yaşındaki oyuncunun transfer rakamları açıklanırken, bu akşam Beşiktaş'a resmi imza atmak için İstanbul'a geliyor.

Belçika temsilcisi Standard Liege ile bonservis bedeli konusunda anlaşan siyah-beyazlı ekip, Muleka'yı yarın sağlık kontrolünden geçirecek.

Resmi imzayı atıp kampa gidecek

Demokratik Kongolu oyuncu resmi imza ve tanıtım videosunun ardından kamp için Avusturya'ya hareket edecek.

Kariyeri boyunca 99 maça çıkan Muleka 41 gol ve 13 asistlik başarı gösterdi. Geçen sezonun 2. yarısı Kasımpaşa ile 14 maçta çıkan golcü, 12 gol, 4 asistlik performans göstermişti.

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