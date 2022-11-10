J-20 Çin'in 5. nesil görünmez savaş uçağı diğer adı Güçlü Ejderha ilk kez görüldü! Çin'den ABD'ye büyük gözdağı!

Çin, 5. nesil bir gizli teknoloji olduğunu iddia ettiği J-20 avcı uçağının ilk resmi sunumu gerçekleşti.

ABD Hava Kuvvetleri'nin üst düzey komutanına göre, avcı uçağın pek bir değeri yok gibi görünüyor. "J-20 iyi görünüyor. Fazla uyuyacak bir şey değil" diyor. J-20, Çin'de tasarlanan ve geliştirilen, Batı standartlarına göre son teknoloji olarak kabul edilen ve Pekin'in gizli teknolojide ustalaştığını kanıtlayan ilk gizli savaş uçağı.

ABD J-20 SAVAŞ UÇAĞINDAN ÇOKTA ETKİLENMEDİ

Yakın tarihli bir basın toplantısında Çin'in özel askeri yetenekleri hakkında konuşan Pasifik'teki ABD Hava Kuvvetleri Başkanı, Çin'in 5. nesil olarak etiketlenen J-20 savaş uçağından çokta etkilenmediklerini belirtti.

PACAF Kanat Komutanı Kenneth Wilsbach, Çin'in üretimdeki teknolojik olarak en gelişmiş avcı uçağı olan J-20'nin "uyku kaçıracak bir şey olmadığını" söyledi. Çin yapımı jetlerin Amerikan 5. nesil savaş uçakları karşısında hiçbir şansının olmayacağı görüşünü dile getirdi. Jet hakkında yorum yapması istendiğinde, Wilsbach omuz silkerek ve alaycı bir tavırla "Çin'in en gelişmiş uçağı" dedi.

DEVRİYE GEZMEYE BAŞLADI

Ancak Pekin kaynakları, J-20'lerin Doğu ve Güney Çin Denizleri'nde devriye gezmeye başladığını söyledi. Çin medyasına göre, Çinli savaşçılar, Amerikan askeri varlığının önemli olduğu söz konusu alanlarda, bunun neleri gerektirebileceği ile ilgili "eğitim" misyonları gerçekleştirecek.

AĞIR SORUMLULUĞA SAHİP

Öte yandan J-20, yıllardır savaş uçağını işleten kıdemli bir pilot olan Zhang Hao'ya göre, PLA Hava Kuvvetleri tarafından bir hava savaşında diğer uçaklara yol açmak için verilen ağır sorumluluğu üstleniyor.

J-20, DÜŞMANIN HAVA SAHASINI DELECEK

Daha önce Çin Merkez Televizyonu'na verdiği demeçte, "J-20, düşmanın (hava savunma) ağını delebilecek ve parçalayabilecek bir iğne gibi olacak. Uçak tipik bir saldırı silahıdır. İyi bir stabiliteye, gizliliğe, durumsal farkındalık kapasitesine ve atış kontrol sistemlerine sahiptir." dedi.

ÇİN'İN J-20 HAYALET UÇAĞI 2 KİŞİLİK PİLOT KABİNİNE SAHİP OLACAK

ABD'nin F-35 ve F-22'leri J-20'yi alt edebilir mi merak konusu oldu. J-20'nin baş tasarımcısı olan Yang Wei, Mighty Dragon lakaplı bu uçağın tasarımı gereği özelleştirilebilir bir uçak olduğunu söyleyerek, "J-20, pilotların kontrol panelindeki büyük bilgilerle başa çıkmasına yardımcı olmak için ikinci bir koltuk ve ek bir panel ile donatıldı. Diğer ülkelerin sahip olmadığı değişikliklerin olması, Çin ordusunun asimetrik bir savaştaki kabiliyetini büyük ölçüde artıracak." diye konuştu.

Yükseltilmiş özelliklerdeki bir J-20'nin daha gelişmiş aviyonik ve yangın kontrol sistemlerine, daha güçlü motorlara ve daha fazla silah yüküne sahip olacağını belirten Wei, "J-20 ayrıca Çinli FC-31'in yeni nesil uçak gemisine entegre edilmek için modifiye edilebilir." açıklamasında bulundu.

J-20 savaş uçağı özellikleri

Teknik özellikler

Mürettebat: 1 (pilot)

Uzunluk: 20 m (66.8 ft)

Kanat Açıklığı: 13 m (44.2 ft)

Yükseklik: 4.45 m (14 ft 7 in)

Kanat alanı: 78 m2 (840 sq ft)

Boş ağırlık: 19,391 kg (42,750 lb)

Yüklü ağırlık: 32,092 kg (70,750 lb)

Maksimum kalkış ağırlığı: 36,288 kg (80,001 lb) upper estimate.