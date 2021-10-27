İzzet Yıldızhan'ın sözleri seküler kesimi rahatsız etti: Kızlarımın flört etmesine karşıyım

İzzet Yıldızhan, konuk olduğu 2. Sayfa programında seküler yaşama sahip çevreleri rahatsız edecek açıklamalarda bulundu. Gayrimeşru ilişkilerle ilgili tehlikeye dikkat çeken ünlü türkücü, "Karşıma eş getirme şansı yok. Ben seçmeyeceğim tabii ki, mutlaka aileler görüşür. Flört edilmemeli. Çünkü gençlik hata yapıyor. Ondan sonra evlilikleri bitiyor" ifadelerini kullandı.

TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına katılan İzzet Yıldızhan çocuklarıyla ilgili seküler kesimin rahatsız olacağı açıklamalarda bulundu. 9 çocuğu olan ünlü türkücü, kızlarına verdiği değeri anlatırken onların eş seçimini kendilerinin yapmasına karşı olduğunu ve flört etmelerine müsaade etmeyeceğini ifade etti.

"Birbirlerini tanıyacaklar tabii"

Günümüzde gençlerin sık flört ettiğini söyleyerek bunu yanlış bulan Yıldızhan şunları söyledi:

Onların bir eş seçme şansı yok. Karşıma eş getirme şansı yok. Ben seçmeyeceğim tabii ki, mutlaka aileler görüşür. Bu böyle bilinir. Benim kızım öyle flört falan yaşayamaz. Bombaysa al söylüyorum... Böyle yani. Ben böyle doğru buluyorum. Birbirlerini tanıyacaklar tabii ama flörtün bir sınırı vardır. Benim de o sınırım var.

"Flört edilmemeli çünkü gençlik hata yapıyor"

Gençliğin gayrimeşru ilişkiler neticesinde hataya düştüğünün altını çizerek flört etmenin evlilikleri bitirdiğini söyleyen Yıldızhan şöyle konuştu:

Ailelerin gözetiminde tabii ki birbirlerini tanıyacaklar. Flört edilmemeli. Çünkü gençlik hata yapıyor. Ondan sonra evlilikleri bitiyor. Flörtte her şey yaşanmamalı kesinlikle. Masumane olmalı, sevgi korunmalı. Evliliğe kadar korunmalı o sevgi. Ben masumiyetin korunması gerektiğine inanıyorum. Aynı evde bir kızla erkeğin yaşaması... Kim bana nasıl bakarsa baksın hiç umurumda değil! Yok entelmiş, dantelmiş asla! Karşıyım böyle bir şeye... Bir kızın bir erkekle aynı evde yaşaması... Kızdan bahsediyoruz, ben daha önce de böyle bir konuşma yaptığımda çok yanlış yerlere gitti. Ben 'bunun bir sınırı var' dedim. Kendi hayatlarından 'Ben bunu yaşayamadım da, benim kızım yaşasın veya oğlum yaşasın' Kardeşim böyle bir şey yok. Yazık çocuklara kötülük yapıyorsunuz.