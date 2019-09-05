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‘İzzet Kaptan’ müzelik oldu

Halk arasında ‘İzzet Kaptan’ olarak tanınan İzzet Bayrak’ın eşyaları Bursa Kent Müzesi’nde sergileniyor.

05 Eylül 2019 Perşembe 17:02
‘İzzet Kaptan’ müzelik oldu

Halk arasında ‘İzzet Kaptan’ olarak tanınan İzzet Bayrak’ın eşyaları Bursa Kent Müzesi’nde sergileniyor.


‘İzzet Kaptan’ın Bursa Kent Müzesi’ne bağışladığı eşyalar, fotoğraflar ve bilgilerle oluşturulan hatıra köşesi, efsane kaptanın hayatına dair önemli bir kültürel birikimi de geleceğe taşıyor. Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Demir, İzzet Kaptan ve ailesinin iştirâk ettiği törende yaptığı konuşmada, Kent Müzesi’nin önemli bir değeri ağırladığını söyledi. Demir, “Bursa’mızın deniz şehri özelliğinin sembol isimlerinden İzzet Bayrak, nam-ı diğer İzzet Kaptan ile bir arada olmaktan mutluyuz. Kaptanımızın hikâyesi, 17 yaşındayken 4 metrelik 4 kişilik kayığıyla Kumla-Gemlik arasındaki yolcu taşımacılığı ile başlıyor. İlk mehtap turlarını, 1962 yılında gerçekleştiren İzzet Kaptan, 70’li yıllarda Manastır, Gemlik, Kumla arasındaki mehtap turlarıyla İzzet Kaptan teknesinin herkes tarafından tanınmasını sağladı. 1990’lı yıllarda 22 metrelik, 165 kişilik bir tekne satın alarak şehirlerarası gezi turlarına çıkan İzzet Kaptan, 2000’li yıllarda teknesini büyüterek Mudanya’dan hareketle İstanbul-Adalar-Boğaz turlarına başladı, sonra da Ayvalık, İzmir, Marmaris, Dalyan, İzmit ve Gölcük’te tanındı” diye konuştu.


Denizden selâmlar


İzzet Kaptan’ın 80 yaşına kadar “Balkonlardan bakanlara, sahilde yüzenlere, herkese selam olsun” diye seslenerek teknesine yolcu davet ettiğini hatırlatan Demir, “İzzet Kaptan, 2007 yılında teknesini ve ‘İzzet Kaptan’ isim hakkını devrederek mavi sulara veda ederek emekli oldu. Hayatı denizde geçen İzzet Kaptan’ın bilgi ve birikimi Bursa Kent Müzesi aracılığıyla geleceğe taşınacak. Kaptanımızın bağışladığı obje ve bilgilerden hazırlanan köşe ve vitrin, müzede kent kültürünün bir parçası olarak geleceğe taşınacak” diyerek, müzeye desteğinden dolayı İzzet Kaptan’a teşekkür etti.


İzzet Kaptan, “Şu ân çok mutluyum. Ben 93 yaşındayım. Kaptanım. 70 sene denizlerde gezdim, 60 yıl turizmcilik yaptım. Türkiye beni tanır, herkesi çok seviyorum. Ne fırtınalar geldi geçti. Çok güzel bir mesleğim var. Şu anda burada olmak, eşyalarımın Bursa Kent Müzesi’nde sergileniyor oluşu çok güzel. Çok sevindim, duygulandım ve çok mutluyum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 17:02
  1. kültür
  2. sergi
  3. fotoğraf

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