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Gündem İzzeddin El Kassam Tugaylarından suikast sonrası ilk açıklama
Gündem

İzzeddin El Kassam Tugaylarından suikast sonrası ilk açıklama

Yeniakit Publisher
2024-07-31 12:38:00 -
İzzeddin El Kassam Tugaylarından suikast sonrası ilk açıklama

Hamas siyasi kanadı lideri İsmail Haniye’nin İran’ın başkenti Tahran’da şehid edilmesinin ardından İzzeddin El Kassam Tugayları açıklama yaptı. “Düşman yanlış hesap yaptı! Yeni savaşın tüm bölgede geniş yankıları olacak”

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, “Haniye'ye gerçekleştirilen cani suikast savaşı yeni boyutlara taşıyan ve tüm bölgede büyük yankıları olacak önemli ve tehlikeli bir olaydır. Düşman (İsrail), saldırı ve suikast çemberini genişletme konusunda yanlış hesap yapmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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Yorumlar

Abdullh

Hava gazı, 7 aydır tek başarınız yok ulan sizin

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Müslümanlar birlik olmadugi ürece, aci çekmeye mecburlar
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