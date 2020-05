İZTO’dan sığınma evlerindeki annelere özel kutlama

İzmir Ticaret Odası, sığınma evlerinde kalan annelerin Anneler Günü’nü ‘yeşeren’ anlamına gelen ‘Kalanchoe’ saksı çiçekleriyle kutlayacak.

Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü, bu sene 10 Mayıs’a denk geliyor. Ancak, korona virüs salgını nedeniyle o gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı için bu özel gün geçmiş yıllara göre farklı kutlanacak. İzmir Ticaret Odası, eşinden şiddet gördüğü için devletin güvencesindeki sığınma evlerinde kalan kadınları Anneler Günü’nde unutmadı. İZTO 5. Süs Bitkileri, Peyzaj ve Ev Hayvanları Grubu üyeleriyle gerçekleştirilen işbirliği kapsamında, sığınma evlerinde kalan annelere, ‘yeşeren’ anlamına gelen ‘Kalanchoe’ saksı çiçekleri, “Yanınıza gelemesek de sevginiz kalbimizde. Anneler Gününüz Kutlu Olsun” kartlarıyla iletildi. Korona virüs salgınının hem yaşam hem çalışma hayatındaki koşulları neredeyse kökünden değiştirdiğini ifade eden İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Eskiden bizim için normal olan her şey şimdi tamamen değişiyor. Ancak, bu değişim ya da karşılaştığımız kısıtlamalar, ‘Anneler Günü’ gibi anlamlı günleri, bizler için daha da değerli kılıyor. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle hayatın kaynağı olan annelerimizin fiziken yanlarında olup ellerini öpemesek de onların sevgisinin her zaman kalbimizde olduğunu bu çiçeklerle ifade etmek istedik. 5. Süs Bitkileri, Peyzaj ve Ev Hayvanları Grubumuzun işbirliğiyle sığınma evlerinde kalan annelerimiz için gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlikte emeği geçen tüm üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.