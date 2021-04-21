İzole klemens malzemesi satın alım ihalesi yapılacak
Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre İzole klemens malzemesi satın alım ihalesi yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre İhaleye katılım sağlamak isteyen firmaların, KEP üzerinden ya da e-mail üzerinden ihale dokümanlarını talep etmesi gerekmektedir.
İhale dokümanı talebiyle birlikte;
- Firmanızın KEP adresinin ve mail bilgilerinin,
- Firmanızın adresinin ve iletişim bilgilerinin,
Firmadan ilgili kişi ad, soy ad bilgilerinin iletilmesi gerekmektedir.
İhale usulü: Açık ihale
İhalenin yapılacağı adres: Elektonik ortamda uzaktan erişimli canlı toplantı metoduyla gerçekleştirilecek.
İhale dosya teslim adresi: Rüzgârlı Bahçe Mahallesi, Özalp Çıkmazı No:10 Kavacık/ Beykoz/İstanbul
Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ