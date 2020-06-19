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Aktüel

İznik Gölü’ne karışan derenin rengi siyaha döndü

Bursa’da İznik Gölü’ne karışan derenin rengi siyaha büründü.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 12:01:28 -
İznik Gölü’ne karışan derenin rengi siyaha döndü

Bursa’da İznik Gölü’ne karışan derenin rengi siyaha büründü. Çevre sakinleri, deredeki renk değişikliği ile çevreye yayılan kötü kokunun kaynağının araştırılması istedi.


İznik Devlet Hastanesi’nin yakınlarından İznik Gölü’ne karışan derenin rengi siyaha döndü. Dereden yayılan kötü koku ise çevre sakinlerini rahatsız etmeye başladı. Hafta sonu tatilinde göle balık tutmaya gidenler, deredeki kirlilikle karşılaşıp rahatsız oldu. İlçe sakinlerinden Ahmet Altuntaş, "Medeniyetler başkenti böyle mi olur? Ben buraya balık tutmaya geldim. Senelerin esnafıyım, İznik’te böyle bir rezalet görmedim. Bu pislik nereden geliyor, araştırılması lazım. Bu kirliliğin sorumluları cezalandırılmalı" dedi.

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