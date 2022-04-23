  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel İzmit'te zincirleme kaza: 2 ölü
Yerel

İzmit'te zincirleme kaza: 2 ölü

İzmit Kandıra yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 14:09:00 -
İzmit'te zincirleme kaza: 2 ölü

İzmit-Kandıra yolu Çakırcaali mevkiinde ilerleyen Recep Çalık yönetimindeki 41 ADM 740 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetti.

Kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait 06 BBL 752 plakalı kamyonete çarpan Çalık, Sabri Çakıroğlu idaresindeki 41 AHA 802 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada 2 kişi can verdi

Kazada Kandıra'ya bağlı Sarnıçlar Mahallesi muhtarı olan Recep Çalık ile diğer otomobil sürücüs Sabri Çakıroğlu hayatını kaybetti. Çakıroğlu'nun eşi İlknur Çakıroğlu ise yaralandı.

Korkunç kaza kamerada

Yaşanan korkunç kaza kameralara yansırken, görüntülerde Çalık’ın kullandığı otomobilin kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek kamyonete çarptığı görüldü.

DHA'nın haberine göre, kaza sonrasındaki görüntülerde ise bir özel halk otobüsünün kaza yerinde durduğu ve içerisindekilerin kazaya karışanlara yardım etmeye çalıştığı yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay