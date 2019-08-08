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İzmit zabıtadan seyyara geçit yok

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesi seyyar satıcılarla ilgili çalışmalarını sıklaştırdı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 14:33
İzmit zabıtadan seyyara geçit yok

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesi seyyar satıcılarla ilgili çalışmalarını sıklaştırdı.


İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kent merkezinde seyyar olarak satış yapan şahıslarla ilgili denetimlerini sıklaştırdı. Alemdar Caddesi’nde de rutin kontrollerini gerçekleştiren zabıta ekipleri, bölgede seyyar satıcılık yaptığı tespit edilen ve daha önce uyarılan şahsın mallarına el koydu. Konuyla ilgili açıklama yapan zabıta yetkilileri vergi vermeden satış yapıp, haksız kazanç oluşturan seyyar satıcılara kesinlikle taviz verilmeyeceğinin altını çizdi.


Zabıta yetkilileri, seyyar satıcılarla ilgili denetimlerin titizlikle devam edeceğine işaret ederek, “Mevzuata aykırı bir şekilde seyyar olarak satış yapan şahıslara yönelik denetimlerimizi titizlikle sürdüreceğiz. Vergi vermeden satış yapan bu şahıslar haksız kazanç sağlamakta. Bu durum da özellikle vergisini ödeyen esnafımızı olumsuz şekilde etkilemektedir” dedi.


Yetkililer Kurban Bayramı öncesinde ve bayram süresince denetimlerin aynı kararlılık ve titizlikle devam edeceğine vurgu yaptı.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 14:33
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