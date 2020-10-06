İzmit Saat Kulesi Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de kentin simgelerinden İzmit Saat Kulesi, Ermenistan'ın saldırıları karşısında Azerbaycan'a verilen desteği göstermek amacıyla kırmızı, yeşil ve mavi ışıklarla aydınlatıldı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yaptığı açıklamada, kardeş ülke Azerbaycan'ın her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Toprağı için mücadele eden ve bu uğurda hayatını kaybeden Azerbaycanlılara Allah'tan rahmet dileyen Hürriyet, şunları kaydetti:

"İzmit Belediyesi olarak işgal altında olan Dağlık Karabağ bölgesi için mücadele eden Azerbaycan halkına destek olmak amacıyla kentin simgelerinden Saat Kulesi'ni Azerbaycan bayrağının renkleri ile ışıklandırdık. İki devlet tek millet anlayışı ile Azerbaycan halkının mücadelesinde yalnız olmadığını belirtmek istiyoruz."