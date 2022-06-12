İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye ağır fatura!

Kocaeli’nin İzmit Körfezi’nde kirliliğe sebep olan Liberya bandıralı gemiye 4 milyon 315 bin 898 TL para cezası kesildi. Cezai işlemin ardından gemi etrafında önlem alan ekipler, denizi temizledi.

İzmit Körfezi’ni kirleten Liberya bandıralı gemi, ekipleri harekete geçirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından İzmit Körfezi’nin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, rutin denetimler sırasında motor yağ varillerinin iskeleye vurup patlamasından dolayı iskelede ve denizde kirlilik oluştuğunu fark etti. Hemen harekete geçen ekipler, önlem alarak denizi ve iskeleyi temizledi.

Para cezası kesildi

Kirliliğe sebep olan Archagelos Mıcheal isimli Liberya bandıralı gemiye ise Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından 4 milyon 315 bin 898 TL para cezası kesildi.