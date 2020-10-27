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Spor İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, kulüp tarihinde "ilk"i başarmak istiyor
Spor

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, kulüp tarihinde "ilk"i başarmak istiyor

Kulüp başkanı Uğur Koştur: - "Takımımızda motivasyon yüksek. Oyuncular ve şehir, elemeyi geçmeye inanmış vaziyette. Rakibimizi yenip FIBA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı amaçlıyoruz" - "Geçici değil, kalıcı başarıların olacağı bir takım haline gelmek istiyoruz. Altyapı ve transferlerimizi buna göre şekillendiriyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-27 12:20:37 -
İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, kulüp tarihinde "ilk"i başarmak istiyor

KOCAELİ (AA) - KADİR YILDIZ - Kadın basketbolunda FIBA Avrupa Ligi (EuroLeague) eleme maçında yarın Macaristan temsilcisi Aluinvent DVTK Miskolc ile karşılaşacak İzmit Belediyespor, turu geçip gruplara kalarak kulüp tarihinde "ilk"e imza atmak istiyor.

İzmit Belediyespor, 2017-2018 sezonu sonunda oynanan Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi play-off finalinde Mersin Basketbol'un seriyi 3-1 kazanmasıyla Süper Lig'e çıkma şansını kaybetti. Yakın Doğu Üniversitesi'nin faaliyetlerini sonlandırma kararı almasının ardından İzmit temsilcisi, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Süper Lig'e davet edildi.

İzmit Belediyespor, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon Türkiye Kupası'nda ilk kez finale kalmayı başardı ve ikinci oldu.

TBF, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ligleri şampiyon ilan etmeden ve küme düşme olmadan sonlandırmasıyla Kocaeli takımı geçen sezonu 31 puanla 5. sırada tamamladı.

Bazı takımların FIBA Avrupa Ligi'ne katılmak istememesi nedeniyle federasyon tarafından gönderilen yazıya İzmit ekibinin yöneticileri, bu organizasyona katılmak istediklerine dair cevap verdi.

Böylece İzmit Belediyespor, eleme maçında Macaristan temsilcisi Aluinvent DVTK Miskolc ile eşleşti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yarın Aluinvent DVTK Miskolc ile karşılaşacak olan İzmit Belediyespor, maçı kazanıp FIBA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istiyor.


- "Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı amaçlıyoruz"


Kulüp başkanı Uğur Koştur, AA muhabirine, takımın kampta olduğunu belirterek, pandemi kurallarına göre belirlenen saatlerde antrenman yapıldığını söyledi.

Sakat oyuncularının bulunmadığını ifade eden Koştur, takımın moralinin yerinde olduğunu kaydetti.

Koştur, FIBA Avrupa Ligi hedefine bir maç kaldığını dile getirerek, "Takımımızda motivasyon yüksek. Oyuncular ve şehir, elemeyi geçmeye inanmış vaziyette. Rakibimizi yenip FIBA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı amaçlıyoruz." dedi.

Geçen sezon Türkiye Kupası'nda final oynadıklarını, ligi 5. sırada tamamladıklarını aktaran Koştur, "Göreve geldiğimizde İzmit'i Avrupa'da temsil etme hedefini koymuştuk. İlk yılımızda bu hedefe ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlk sene belki çok hızlı ilerledik ama bu sene de hedefimiz Avrupa olacak. Geçici değil, kalıcı başarıların olacağı bir takım haline gelmek istiyoruz. Altyapı ve transferlerimizi buna göre şekillendiriyoruz." diye konuştu.

Koştur, yarın eleme maçını geçmeleri durumunda kulüp tarihinde ilk kez İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nın, FIBA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacağına işaret ederek, "İzmit'te de uzun yıllar sonra ilk defa Avrupa karşılaşması oynanacak. Onun da bir heyecanı var. Keşke seyircili olsaydı o zaman büyük bir coşku altında maçlarımızı oynayacaktık. Yarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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