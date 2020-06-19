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Yerel

İzmit Belediyesi’nden su baskınlarına anında müdahale

İzmit Belediyesi, dün kenti etkisi altına alınan şiddetli yağıştan en çok etkilenen yerlerden biri olan Atatürk Bulvarı’na anında müdahale ederek yoldaki moloz ve çamur birikintilerini temizledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 10:33:10 -
İzmit Belediyesi’nden su baskınlarına anında müdahale

İzmit Belediyesi, dün kenti etkisi altına alınan şiddetli yağıştan en çok etkilenen yerlerden biri olan Atatürk Bulvarı’na anında müdahale ederek yoldaki moloz ve çamur birikintilerini temizledi.


İzmit’te dün öğlen saatlerinde aniden bastıran yağış sonrası hemen harekete geçen İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sorun yaşamaması için yağıştan etkilenen bölgelere anında müdahale etti. Ekipler, yağıştan en çok etkilenen yerlerden Atatürk Bulvarı’nda yol yıkama çalışması yaparak, bölgedeki trafik akışının güvenliğini sağladı.


Atatürk Bulvarı’nı boydan boya tazyikli ve köpüklü suyla yıkayan ekipler, aşırı yağıştan dolayı yolda biriken çamur ve molozları kaldırdı. Trafiği aksatmamak adında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren ekipler, kısa sürede yolu tamamen temizledi.

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