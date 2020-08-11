  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İzmir'in Menderes ilçesindeki yangınla ilgili 1 şüpheli yakalandı

Yangının çıktığı alanda yakalanan kişinin ifadesinde "sigara izmaritini ormana düşürdüğünü" söylediği öğrenildi

Yeniakit Publisher
2020-08-11 11:50:01 -
İzmir'in Menderes ilçesindeki yangınla ilgili 1 şüpheli yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde ağaçlandırma sahası ve ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili 1 şüpheli yakalandı.

Görece Mahallesi yakınlarında dün akşam saatlerinde gözetleme kulesinden yangın ihbarı alınmasının ardından bölgeye giden orman muhafaza memurları, ormanlık alanda S.T'yi yakaladı.

Şüphelinin ilk ifadesinde "tuvalet ihtiyacını gidermek için ormana girdiğini, bu sırada sigarasını yanlışlıkla ormanlık alana düşürdüğünü" söylediği öğrenildi.

Zanlı jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

Menderes ilçesindeki ağaçlandırma sahası ve ormanlık alanda dün çıkan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 6 helikopter, 30 arazöz ve 2 dozerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'dan Ali Babacan'a olay sözler!
Gündem

Erdoğan'dan Ali Babacan'a olay sözler!

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a yönelik çar..
Yunanistan o isimden acil olarak yardım isteyecek! Korkudan ne yapacaklarını şaşırdılar
Dünya

Yunanistan o isimden acil olarak yardım isteyecek! Korkudan ne yapacaklarını şaşırdılar

Türkiye’nin Navtex ilanı sonrası bölgeye Oruç Reis’in gitmesinin ardından Yunanistan’da yetkililer acil olarak toplanma kararı aldı. Ülkenin..
Salatalık turşusu tarifi | Kolay salatalık turşu salatalık turşusu nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Salatalık turşusu tarifi | Kolay salatalık turşu salatalık turşusu nasıl yapılır?

Tam ölçülü salatalık turşusu | Kış hazırlıkları başladı. Hanımlar çeşit çeşit reçel turşu hazırlamaya başladı. En çok tercih edilen turşular..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı