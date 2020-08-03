  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İzmir'in Kiraz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-03 19:49:50 -
İzmir'in Kiraz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Kiraz ilçesinde zeytinlikte başlayan ve ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Yukarı Karaburç Mahallesi'nde zeytinliklerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Kiraz itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Karadan ve havadan yürütülen çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Öte yandan, Kaymakam Vekili Abdurrahman Çelebi, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Kaykas da bölgeye gelerek, incelemelerde bulundu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı