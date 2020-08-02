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Aktüel

İzmir'in Foça ilçesinde bir teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre, 4 kişi yaşamını yitirdi, kaybolan 1 kişi aranıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-02 18:32:44 -
İzmir'in Foça ilçesinde bir teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre, 4 kişi yaşamını yitirdi, kaybolan 1 kişi aranıyor
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