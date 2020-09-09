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Aktüel İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı kutlanıyor
Aktüel

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı kutlanıyor

Kutlama törenlerinde atlı süvari birliklerinin İzmir'e girişi canlandırıldı - Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Türk Yıldızları ve Solo Türk selamlama uçuşu yaptı

Yeniakit Publisher
2020-09-09 12:59:32 -
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı kutlanıyor

İZMİR (AA) - İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünde atlı süvari birliklerinin kente girişi canlandırıldı.

"Zafer Yürüyüşü" ile sabah saatlerinde başlayan kutlama etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle devam etti.

Törende, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer anıta çelenk sundu.

Türk Yıldızları ve Solo Türk'ün selamlama uçuşunda ise gökyüzüne uçaklarla Türk bayrağını temsilen ay ve yıldız sembolleri çizildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, törende 9 Eylül tarihinde Cumhuriyete giden taşların döşendiği sürecin başladığını hatırlatarak, "Bugün 26 Ağustos 1922 sabahı Kocatepe'den başlayan Büyük Taarruz'un, 9 Eylül 1922'de İzmir'de zaferle neticelendiği, Kurtuluş mücadelesini kazanıp işgale son verdiğimiz günün adı. Dünya halklarına örnek olmuş bir bağımsızlık mücadelesi ve özgürlük hikayesinin ilk cümleleri 98 yıl önce burada, İzmir’de yazıldı." dedi.

Meydandaki törenin ardından İzmir Valiliği önünde süvari birliklerinin İzmir'e girişi canlandırıldı.

Konak Meydanı'ndaki törende süvari birlikleri İzmir Valiliğine Türk bayrağı çekti.

Askerler, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'e Türk bayrağı takdim etti, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de atlı birliğinin komutanına plaket verdi.

Tören, Türkiye Emekli Subaylar Derneği Başkanı Namık Kemal Çalışkan'ın, Büyük Taarruz Bisiklet Turu ile Anıtkabir'den getirilen Türk bayrağını Vali Köşger'e sunmasıyla tamamlandı.

Konak'taki törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, Cemal Bekle, CHP İzmir milletvekilleri Atila Sertel, Kani Beko, Murat Bakan ile protokol üyeleri katıldı.

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