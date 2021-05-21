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Yerel İzmir'in Dikili ilçesinde fırtına nedeniyle bazı balıkçı tekneleri battı
Yerel

İzmir'in Dikili ilçesinde fırtına nedeniyle bazı balıkçı tekneleri battı

İzmir'in Dikili ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle kıyıya bağlı bazı balıkçı tekneleri su alarak battı.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 14:39:00 -
İzmir'in Dikili ilçesinde fırtına nedeniyle bazı balıkçı tekneleri battı

İlçede sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Sevgi Yolu mevkisinde kıyıya bağlı bulunan yaklaşık 10 balıkçı teknesi, fırtınanın etkisiyle su alarak battı. Birbirine çarparak parçalanan teknelerden kopan parçalar kıyıya vurdu.

Sahil şeridine gelen balıkçılar, teknelerini fırtınadan kurtarmak için çalışma yürüttü.

Öte yandan Dikili Kaymakamlığından yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı, ilk belirlemelere göre 25 teknenin ağır hasar gördüğü belirtildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Liman Başkanlığı ile ilçe belediyesi ekiplerinin bölgede çalışmalara devam ettiği ifade edilen açıklamada fırtınanın sona ermesiyle kesin hasar tespit çalışmalarına başlanacağı kaydedildi.

Öte yandan fırtınanın etkisiyle taşan deniz, Gazipaşa Mahallesi'nde bulunan 75. Yıl Parkı ve sahil şeridini su altında bıraktı.

Bölgedeki oturma alanları ile çocuk parkında hasar oluştuğu gözlendi.

 

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