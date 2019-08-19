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İzmir'deki orman yangını

Karabağlar'dan Menderes ve Seferihisar ilçelerine sıçrayan yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor- Güvenlik gerekçesiyle boşaltılan mahallelere vatandaşlar dönmeye başladı

19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:36
İzmir'deki orman yangını

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün başlayan yangını söndürmek için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ederken, vatandaşlar güvenlik gerekçesiyle boşaltılan mahallelere dönmeye başladı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinden Menderes ve Seferihisar ilçelerine sıçrayan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Yangın nedeniyle dün gece ihtiyaten boşaltılan Seferihisar'a bağlı Eski Orhanlı, Menderes'in Bahçecik ile Kuyucak mahalleleri sakinleri tehlikenin azalması nedeniyle evlerine dönmeye başladı.

Öte yandan, yangın söndürme çalışmalarını takip eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tekketepe Gözetleme Kulesi'nde yangına müdahale sırasında ellerinden yaralanan Gökhan Karadağ'la bir süre sohbet etti. Bakan Pakdemirli, Karadağ'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangında Eski Orhanlı Mahallesi'ndeki evi yanan 63 yaşındaki Mustafa Sağıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün evlerinde herhangi bir hasar olmadığını ancak bu sabah geldiklerinde evi yanmış olarak gördüklerini söyledi.

Evin içinde kullanılacak bir şeyin kalmadığını ve devletten yardım beklediğini kaydeden Sağıroğlu, "Evin içinde 2 jeneratör, odun kesme motoru ve ufak tefek şeyler vardı, bunların tamamı hiçbir şey kalmadı, kül olmuş. 2 küçük tüp vardı, onların ikisi de patlamış. Geldiğimizde evi kül olmuş vaziyette bulduk. Dün yangın uzaktaydı ama biz iyi ki evi terk etmişiz." dedi.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:36
  1. müdahale
  2. Orman
  3. Yangın

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