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Gündem İzmir'deki olayın ardından HDP'lilerden alçak provokasyon
Gündem

İzmir'deki olayın ardından HDP'lilerden alçak provokasyon

HDP İzmir İl Binasına düzenlenen saldırı sonrası HDP'liler alçakça bir provokasyona imza atarak "Katil devlet" sloganları attı.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 18:56:00 - 2021-06-17 18:58:27

HDP Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin İzmir il binasında bir kişinin öldürülmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Sancar'ın, parti heyetiyle birlikte açıklama yaptığı sırada alkışlarla sözü kesildi.

Kameraya yansıyan görüntülerde, açıklama heyetindeki bir kişinin "Katil devlet" sloganı attığı ve kitlenin de o kişiye katıldığı görüldü. "Katil devlet" sloganını atan şahıs ve kitle, daha sonra ise Sancar'ın açıklamalarına zılgıt ve alkışlarla destek verdi.

Büyük tepkiyle karşılandı

Öte yandan, HDP'nin İzmir il binasında meydana gelen olayın henüz ne sebeple gerçekleştiği bilinmezken "Katil devlet" sloganının atıldığı görüntüler, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından tepkiyle karşılandı.

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