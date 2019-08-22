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İzmir'deki FETÖ operasyonu

Adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 9'u tutuklandı- 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:18
İzmir'deki FETÖ operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 9'u tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen ve 20 Ağustos'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında meslekten ihraç polis memurları ile komiser yardımcısının olduğu 9 kişi tutuklandı. Biri ev hapsi olmak üzere 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

İzmir'de düzenlenen operasyon kapsamında, ByLock kullandığı ve bazı soruşturmalardaki ifadelerde isimleri geçtiği belirtilen 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Operasyonda 17 kişi gözaltına alınmış, iki şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:18
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