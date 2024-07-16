  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam İzmir'deki elektrik faciası soruşturmasında 31 kişi gözaltına alındı
Yaşam

İzmir'deki elektrik faciası soruşturmasında 31 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2024-07-16 03:45:00 -
İzmir'deki elektrik faciası soruşturmasında 31 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltı sayısı 31'e çıktı.

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili 6 şüpheli hakkında daha gözaltı talimatı verdi. Şüphelilerin 2'sinin Gdz Elektrik, 4'ünün ise İZSU çalışanı olduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma kapsamında ilave gözaltı kararlarıyla birlikte toplam 35 şüpheliden 31'ini yakaladı.

Bu şüphelilerden 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

OLAY VE SORUŞTURMA

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP'li Konak Belediye Başkanı, iki kişinin ölümünü sırıtarak anlattı
CHP'li Konak Belediye Başkanı, iki kişinin ölümünü sırıtarak anlattı

Gündem

CHP'li Konak Belediye Başkanı, iki kişinin ölümünü sırıtarak anlattı

İzmir'de 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda İZSU iddiası! Ölümlerin sebebi elektrik hattının üzerine konulan rögar kapakları mı?
İzmir'de 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda İZSU iddiası! Ölümlerin sebebi elektrik hattının üzerine konulan rögar kapakları mı?

Gündem

İzmir'de 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda İZSU iddiası! Ölümlerin sebebi elektrik hattının üzerine konulan rögar kapakları mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
15 Temmuz’un gizli kahramanı! İlk yakalama emrini o çıkarttı
Gündem

15 Temmuz’un gizli kahramanı! İlk yakalama emrini o çıkarttı

15 Temmuz alçak FETÖ darbesinin üzerinden 8 yıl geçti. Vatan sever milletimizin içinden çıkan yiğitler darbecilere karşı akıl almaz bir müc..
Muhtemel Erdoğan-Esed buluşmasıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Görüşme yeterli olmaz! Türkiye’nin buna hazır olması gerekiyor
Medya

Muhtemel Erdoğan-Esed buluşmasıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Görüşme yeterli olmaz! Türkiye’nin buna hazır olması gerekiyor

Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ile görüşme çağrısıyla ilgili günd..
Üstad Kadir Mısıroğlu'nun 15 Temmuz sözleri ihanetin yıldönümünde gündem oldu!
Sosyal Medya

Üstad Kadir Mısıroğlu'nun 15 Temmuz sözleri ihanetin yıldönümünde gündem oldu!

Merhum üstad Kadir Mısıroğlu'nun hain darbe girişimine ilişkin sağlığında yaptığı değerlendirmesi, 15 Temmuz'un yıldönümünde gündem oldu...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23