İzmir’deki depremde enkaz altından kaç kişi çıkarıldı?
İzmir'deki 6.6 şiddetinde meydana gelen depremde ilk görüntüler gelmeye başladı. İzmir’in özellikle Bornova ve Bayraklı ilçelerinde ağır hasar oluşturan depremde birçok bina çöktü. Peki, İzmir’deki depremde enkaz altından kaç kişi çıkarıldı?
Canlı yayında açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum; İzmir Bornova ve Bayraklı'da 5 bina yıkıldığını ve enkaz altında vatandaşlarımız olduğunu belirtti.
Bayraklı’da 4 kişi çıkarıldı!
İzmir’in Bayraklı ilçesi 1593 Sokak'ta deprem nedeniyle 7 katlı bir bina yıkıldı. Yıkılan binanın enkazından 4 kişi yaralı çıkarıldı. Çıkarılan yaralılar olay yerindeki sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.
7 katlı binanın enkazından ilk olarak bir kadın çıkarıldı. Kadının kurtarılmasının ardından çevredeki vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.
AFAD, depremden sonra başlayan arama kurtarma çalışmalarıyla beraber bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi konusunda uyarıda bulundu.