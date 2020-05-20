İzmir'deki cami hoparlörlerinden müzik yayınına soruşturma

İZMİR (AA) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Müftülüğünün ses sistemini sabote ederek bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılması eylemini gerçekleştiren ve eyleme ilişkin videoları övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı internet sitelerinde, İzmir'deki farklı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapıldığına dair haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişiler ile söz konusu haber videolarını övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Dini değerleri alenen aşağılamak' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

İzmir'deki bazı camilerin hoparlörlerinden bugün müzik yayını yapılmıştı. Müftülükten yapılan açıklamada, yayının, merkezi sistemin frekansına korsan şekilde müdahil olanlarca yapıldığı belirtilmiş, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı ve suç duyurusunda bulunulduğunu bildirmişti.



