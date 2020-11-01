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Gündem İzmir’de yürek burkan olay… 33 saat sonra kurtarıldı, ambulansta hayatını kaybetti
Gündem

İzmir’de yürek burkan olay… 33 saat sonra kurtarıldı, ambulansta hayatını kaybetti

İzmir’de birçok kişinin yaralandığı Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı altında kalan kadın, 33 saat sonra çıkarıldı. Sağ olarak enkazdan çıkarılan vatandaş, hastaneye götürülmek üzere bindirildiği ambulansta hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 08:01:00 -
İzmir’de yürek burkan olay… 33 saat sonra kurtarıldı, ambulansta hayatını kaybetti

Depremin en fazla yıkıma neden olduğu İzmir'in Bayraklı ilçesinde 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'na ait enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir acı haber daha geldi. Beton blokları vinçle kaldırarak canlı izlerine ulaşmaya çalışan ekipler, yaşadığını değerlendirdikleri kadın için sağlık ekiplerinden sedye istedi.

Alüminyum battaniye ile sarılan kadın, ambulansa taşındı. Ambulansta yapılan sağlık kontrolünde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Rıza Bey Apartmanı'ndan dün Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin enkaz üzerinden görüştüğü Buse Hasdemir ve ailesinin ardından bugün 16 yaşındaki İnci Okan, yaralı olarak kurtarılmıştı.

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