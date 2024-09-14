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Yerel İzmir'de yol ortasında büyük kavga! Tek yumrukla arabanın camını kırdı!
Yerel

İzmir'de yol ortasında büyük kavga! Tek yumrukla arabanın camını kırdı!

Yeniakit Publisher
2024-09-14 16:03:54 - 2024-09-14 16:03:54

Trafikte sinirler gerildi, kavga anları kask kamerasına yansıdı.

İzmir'in Konak ilçesinde kamyonu duraklatan bir çikolata markasının plasiyeri ile vatandaş arasındaki tartışma kavgaya döndü. Kendisine küfür eden vatandaşın arabasının camını yumrukla kıran plasiyer, arabanın içinde çocukları olan şoför tarafından darbedildi. Meydana gelen olay sokaktan geçen motokuryenin kask kamerası ile görüntülenirken, plasiyer olayın ardından baygınlık geçirdi.

Olay dün Konak ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir çikolata markasının plasiyeri, sokakta duraklama yapınca, trafiği zora soktuğu gerekçesiyle vatandaş tarafından uyarıldı. Uyarının ardından plasiyer, otomobil sürücüsüne bağırınca, sürücü de kendisine küfürle karşılık verdi. Bu esnada sinirlenen plasiyer otomobilin peşinden koşarak aracın arka camını yumruk atarak kırdı. Otomobilde çocukları bulunduğu için deliye dönen sürücü, otomobilinin camına yumruk atan adamla birbirine girdi. Bu esnada yoldan geçen ve olayları kayıt altına alan, sosyal medyada Ceymotovlog kanalında videolar paylaşan motokurye, araya girerek tarafları ayırdı.

Baygınlık geçirdi

Öte yandan yaşanan kavganın gerginliğiyle, olayın ardından plasiyer baygınlık geçirdi. Cama yumruk attığı için bileğinde de kesik olan plasiyer, vatandaşların ilk yardımıyla ayağa kalktı. Saldırıya uğrayan otomobil sürücüsü de daha sonra araçta bulunan iki çocuğunu dışarı çıkarttı. Kavga nedeniyle korkudan ağlayan çocuklar, arabada bulunan yakınları tarafından sakinleştirildi.

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