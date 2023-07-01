İzmir'de yangın
İzmir'de sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, sazlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Atatürk Mahallesi'ndeki sazlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler 2 uçak, 2 helikopter ve 4 arazöz ile yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
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