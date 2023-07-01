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Yerel İzmir'de yangın
Yerel

İzmir'de yangın

Yeniakit Publisher
2023-07-01 15:35:00 -
İzmir'de yangın

İzmir'de sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, sazlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Atatürk Mahallesi'ndeki sazlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler 2 uçak, 2 helikopter ve 4 arazöz ile yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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