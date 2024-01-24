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Yerel İzmir'de vahşet! Öğretim görevlisi aile katliamı yaptı
Yerel

İzmir'de vahşet! Öğretim görevlisi aile katliamı yaptı

Yeniakit Publisher
2024-01-24 11:03:00 -
İzmir'de vahşet! Öğretim görevlisi aile katliamı yaptı

İzmir'de korkunç olay: Karısını yaralayan öğretim görevlisi, çocuğunu ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti. Yaralı öğretim görevlisi kadın hastaneye kaldırıldı.

İzmir'de korkunç olay: Karısını yaralayan öğretim görevlisi, çocuğunu ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti. Yaralı öğretim görevlisi kadın hastaneye kaldırıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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