İzmir'de vahşet! Öğretim görevlisi aile katliamı yaptı
İzmir'de korkunç olay: Karısını yaralayan öğretim görevlisi, çocuğunu ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti. Yaralı öğretim görevlisi kadın hastaneye kaldırıldı.
İzmir'de korkunç olay: Karısını yaralayan öğretim görevlisi, çocuğunu ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti. Yaralı öğretim görevlisi kadın hastaneye kaldırıldı.
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