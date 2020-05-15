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İzmir’de uyuşturucu operasyonu: Suç üstü yakalanan şüpheli tutuklandı

İzmir’in Tire ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 247 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 17:50:37 -
İzmir’de uyuşturucu operasyonu: Suç üstü yakalanan şüpheli tutuklandı

İzmir’in Tire ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 247 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.


İzmir İl Jandarma Komutanlığı, ilçeye bağlı Çobanköy Mahallesi İnci Oğlan mevkisinde yol kenarında kenevir bitkisi yetiştirildiği bitkisi üzerine çalışma başlattı. Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu belirtilen adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda Ş.K. isimli şüpheli şahıs, kenevir bitkilerini sulama yaptığı esnada suç üstü yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalar neticesinde 247 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonda suç üstü yakalanan Ş.K. isimli şahıs, Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatılarak gözaltına alındı. Adli birimlere sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ödemiş T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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