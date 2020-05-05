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Yerel

İzmir’de trafik kazası! Çarpmanın etkisiyle sürüklendi

İzmir’de 26 yaşındaki sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen şahıs ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 07:27:00 -
İzmir’de trafik kazası! Çarpmanın etkisiyle sürüklendi

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mürselpaşa Bulvarı'nda Bayraklı'dan Konak istikametine seyir halinde olan Veysi Ç. (26) idaresindeki 35 AIN 177 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.

Sürüklenen şahıs hastaneye kaldırıldı

Üzerinden kimlik çıkmayan ve çarpmanın etkisiyle sürüklenen erkek ağır yaralandı.

Otomobil sürücüsü Veysi Ç'nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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