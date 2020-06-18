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Aktüel

İzmir’de trafik kazası: 1 ölü

İzmir’in Ödemiş ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan çekicinin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 22:23:18 -
İzmir’de trafik kazası: 1 ölü

İzmir’in Ödemiş ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan çekicinin sürücüsü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Murat Gölgelikaya idaresindeki 35 TMK 37 plakalı çekici, Sedat Ç. idaresindeki 20 YC 270 plakalı kamyonu İzmir’den Ödemiş istikametine seyir halindeyken sollamak istedi. Kontrolden çıkan çekici şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polise, jandarmaya ve 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Gölgelikaya’nın yaşamını yitirdiğini belirledi.


Öte yandan, kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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