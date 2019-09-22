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İzmir’de toplanıyorlar! Lut Kavmi'nin torunlarından yeni döneme hazırlık

Eşcinsel sapkınlar 24 Eylül günü İzmir'de bir araya gelerek yeni yılın planlamasını yapacak. İzmir Genç LGBTİ ofisinde düzenlenecek toplantıda Trans Dışlayıcı Radikal Feminizm, politik durum değerlendirmesi ve faaliyetlerin işleyişi konuları görüşülecek.

22 Eylül 2019 Pazar 11:47
İzmir’de toplanıyorlar! Lut Kavmi'nin torunlarından yeni döneme hazırlık

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

LGBTİ'li azgınlar yeni dönemin etkinlik planlarını yapmak üzere 24 Eylül'de bir araya gelecek. Sapkınların sesi Kaos GL'nin duyurduğu habere göre toplantı Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bulunan İzmir Genç LGBTİ ofisinde saat 18:00'de başlayacak.

Örgütlenme çağrısı yaptılar

'Sen de dernek faaliyetlerinde görev almak ve söz sahibi olmak istiyorsan toplantıya gel, paylaş, örgütlen!' diyerek çağrı yapan Lut Kavmi'nin torunları, ilk oturumda 'Trans Dışlayıcı Radikal Feminizm' başlığı üzerinde çalışacak. İkinci oturumda politik durum değerlendirmesi yapacak sapkınlar, üçüncü oturumda da LGBTİ faaliyetlerinin işleyişini anlatacak.

Sapkın güruh, geçtiğimiz 24-30 Haziran tarihleri arasında ülke genelinde 'Onur Yürüyüşleri' düzenlemiş ve son olarak da İstanbul Taksim Meydanı'nda provokasyon yapmıştı. Onursuz ibnelerin yürüyüşünü CHP ve HDP'li milletvekilleri desteklemişti.

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'Eşcinsellik yaşayan da onları destekleyen de cezalandırılmalı'

LGBTİ'li sapkınların yeni dönem faaliyetleri için yapacakları toplantıyı değerlendiren Türkiye Aile Meclisi Başkanı Adem Çevik, şunları söyledi:

"Anayasamızın 41. Maddesi işletilerek eşcinseliği savunanlar cezalandırılmalı, kurumları kapatılmalı hatta mal varlıklarına el koyulmalıdır. 15 Temmuz'da yapılamayan işgal aileyi yok etmek isteyen küresel şer güçler tarafından toplum ahlak yapımız üzerinde yeniden planlanmaktadır. Konuya dikkat çekmek amacıyla biz de Türkiye genelinde büyük yürüyüşümüzü 24 Kasım günü saat 14:53'te yapacağız."

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 11:47
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. LGBTİ
  4. İzmir Genç LGBTİ
  5. Kaos GL
  6. CHP
  7. HDP
  8. Lut Kavmi

YORUM YAZ

  • AntichpliAntichpli1 dk önce
    G.vur İzmir olduğu müddetçe hiç şaşmayacağım.
  • abdullahabdullah28 dk önce
    tüm eşcinseller LBGT yi fonlayanın anavatanı siyonist israile!

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