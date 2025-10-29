İzmir'de taksi şoförüne saldırı anları kameraya yansıdı

Pazartesi gece yarısı Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi Kubilay Caddesi'nde yaşanan olay, taksi şoförlerine yönelik şiddeti bir kez daha gözler önüne serdi.

Emekli polis memuru olduğu öğrenilen taksi şoförü Ü.Ü. (53), aracı seyir halindeyken aldığı H.H. (22) isimli yolcunun saldırısına uğradı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

İddialara göre, ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle H.H., taksi şoförü Ü.Ü.'ye tokat ve yumruklarla saldırdı.

Saldırganı ikna etmeye çalışan ve aracı durdurup inen şoför, saldırının devam etmesi üzerine kendini savunmak zorunda kaldı.

Şoför Ü.Ü.'nün bu esnada ruhsatlı olduğu tahmin edilen tabancayla havaya ateş ederek saldırgan H.H.'yi uzaklaştırdığı öğrenildi.

Saldırganın bu süreçte taksiye de zarar verdiği belirtildi. Saldırı anlarının tamamı, taksinin araç içi kamerası tarafından kaydedildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olayın ardından polis ekipleri, saldırgan H.H. ile birlikte kavgayı ayırmaya çalışan A.D. (37) isimli şahsı ve taksi şoförü Ü.Ü.'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen 3 şüpheliden; taksi şoförü Ü.Ü. ve kavgayı ayırmaya çalışan A.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Taksiciye saldıran H.H. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.