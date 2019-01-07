İzmir’de son dakika su kesintisi olacağı açıklandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle 36 saat boyunca İzmir’in bazı ilçelerine su verilemeyeceğini açıkladı. Peki İzmir'de su kesintisi hangi ilçelerde olacak?

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İzmir'in su ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Tahtalı Barajı'ndan kente su ileten ve Gaziemir Akçay Caddesi'nde bulunan isale hattında meydana gelen arızanın tamirinin yapılacağı belirtildi. Tamir işlemi süresince alternatif su aktarım imkanı bulunmaması sebebiyle, 9 Ocak Çarşamba günü saat 21.00'den 11 Ocak Cuma günü saat 09.00'a kadar 36 saat boyunca bazı bölgelere su verilemeyeceği bildirildi.

İzmir'de su kesintisi hangi ilçelerde olacak?

Gaziemir ve Buca ilçelerinin tamamının yanı sıra Fahrettin Altay, Üçkuyular, Esentepe, Muammer Akar ve General Kazım Özalp mahalleleri hariç Karabağlar ilçesinin tamamında, Balçova Çetin Emeç Mahallesi, Konak'ın Göztepe, Çankaya, Muratreis, Mithatpaşa, Pirireis, Kılıçreis, Kemalreis, Turgutreis, Akın Simav, Altıntaş, Barboros, Güngör, Mecidiye, Çakabey, Fatih, Namık Kemal, Atilla, Güneşli, Zafertepe, 2. Kadriye, Çimentepe, Tınaztepe, Duatepe, 19 Mayıs, Hasan Özdemir, 1. Kadriye, Yeşiltepe, Selçuk, Aziziye, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Altay, Alireis, Kubilay, Süvari, Ülkü, Tuzcu, Yeni, Sakarya, Bozkurt, Şehit. Nedim Tuğaltay, Tan, Mirali mahalleleri ve Menderes'in Ata ve Hürriyet mahallelerinde su kesintisi uygulanacak.