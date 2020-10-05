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Aktüel İzmir'de, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
Aktüel

İzmir'de, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 10:54:45 -
İzmir'de, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

İZMİR (AA) - Sosyal medyada terör örgütleri PKK/KCK, DHKP-C ve Dev-Yol propagandası yaptığı iddia edilen 3 şüpheli, İzmir'de gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen kişilerin yakalanmasına için harekete geçti. Ekipler, Karabağlar ve Menemen ilçelerinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütleri PKK/KCK, DHKP-C ve Dev-Yol'un propagandasını yaptığı iddia edilen İ.Ç, O.Ç. ve L.G. gözaltına alındı.




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