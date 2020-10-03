  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor İzmir'de SMA hastası bebek için düzenlenen voleybol turnuvasında finalistler belli oldu
Spor

İzmir'de SMA hastası bebek için düzenlenen voleybol turnuvasında finalistler belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-03 19:37:49 -
İzmir'de SMA hastası bebek için düzenlenen voleybol turnuvasında finalistler belli oldu

İZMİR (AA) - Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nden 4 takımın katılımıyla SMA hastası bebek için düzenlenen turnuvada ilk gün tamamlandı.

Sigorta Shop’un ev sahipliğinde Türkiye Voleybol Federasyonunun desteğiyle SMA hastası Hamza bebeğe yardım etmek amacıyla düzenlenen "Hamza'ya Nefes Ol" turnuvası Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'ndeki 2 karşılaşmayla başladı.

Turnuvanın ilk gününde Sigorta Shop Kalecik Belediyespor'u 3-2 mağlup eden İzmirspor ile Göztepe'yi aynı skorla geçen Karşıyaka finale yükseldi.

Organizasyon yarın saat 13.00'teki Sigorta Shop Kalecik Belediyespor ile Göztepe arasındaki üçüncülük ve saat 16.00'daki İzmirspor-Karşıyaka final maçlarıyla tamamlanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yiğit Bulut Babacan'a seslendi: Bank Asya'yı neden kurtarmaya çalıştığını açıkla
Dünya

Yiğit Bulut Babacan'a seslendi: Bank Asya'yı neden kurtarmaya çalıştığını açıkla

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, DEVA Partisi lideri Ali Babacan’ın terör örgütü FETÖ’nün bankası Bankasya’yı kurtarmak için neler de..
Bir kentimizde flaş koronavirüs kararı! Yasaklandı
Korona Virüs

Bir kentimizde flaş koronavirüs kararı! Yasaklandı

Kütahya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında valilik tarafından belirlenen alanlarda sigara içmek yasaklandı.

Azerbaycan’daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı! Sunucu çıldırdı
Dünya

Azerbaycan’daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı! Sunucu çıldırdı

Rus televizyonlarda canlı yayında tuhaf bir olay yaşandı. Azerbaycan ile işgalci Ermenistan arasındaki gerilimi anlatan Rus sunucu, adeta çı..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay