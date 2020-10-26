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Gündem İzmir'de silahlı saldırı
Gündem

İzmir'de silahlı saldırı

İzmir'in Konak ilçesinde, kuzeni tarafından silahla vurulduğu iddia edilen bir kişi tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 05:52:00 -
İzmir'de silahlı saldırı

Verilen bilgiye göre, Lale Sokak'da oturan M.E. ile evine gelen kuzeni M.Ö (45) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.Kavgaya dönüşen olay sırasında M.E'nin, M.Ö'yü silahla vurduğu söylendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.M.E. polis tarafından yakalandı.

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