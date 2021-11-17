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Yerel İzmir'de silahlı, bıçaklı kavga! Yaralılar var
Yerel

İzmir'de silahlı, bıçaklı kavga! Yaralılar var

İzmir’in Konak ilçesinde, ‘yol verme’ nedeniyle çıktığı ileri sürülen kavgada 3 kişi silahla vuruldu, 3 kişi ise bıçaklandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 06:59:00 - 2021-11-17 07:02:14
İzmir'de silahlı, bıçaklı kavga! Yaralılar var

İzmir'in Konak ilçesindeki olay, dün akşam saat 23.30 sıralarında Ülkü Mahallesi 830 Sokak’ta meydana geldi.

İddiaya göre, Mehmet Veysi D. (17), sokakta seyir halinde olan Yasin T.’nin aracının önünü kesti. Bunun üzerine ‘yol verme’ nedeniyle çıktığı ile sürülen tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Şahısların birbirlerine silahla ve bıçakla saldırması sonucu İbrahim Halil T., Murat T., ve Ahmet Ç, vücutlarına isabet eden mermiler ile Yasin T., Ahmet B., ve Özkan D., ise aldıkları bıçak darbesi sonucu kanlar içinde kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların bir kısmı ambulans ile bir kısmı ise yakınları tarafından çevrede bulunan hastanelere kaldırılırken, polis tarafından olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Öte yandan, hastanelere kaldırılan yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, olay yerinden kaçan Mehmet Veysi D., Emrah D. (36) ve Savaş D. (40) isimli şüphelileri yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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